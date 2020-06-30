Австрии необходимо продолжать проводить рестриктивную миграционную политику, чтобы не допустить межэтнических конфликтов. Об этом заявил в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене.

Австрии необходимо продолжать проводить рестриктивную миграционную политику, чтобы не допустить межэтнических конфликтов. Об этом заявил в понедельник австрийский канцлер Себастьян Курц на фоне курдско-турецких беспорядков в Вене.По его словам, Австрии надо самостоятельно решать проблему попыток Турции оказать влияние на проживающих у нее граждан турецкого происхождения. "Я думаю, нам надо ввести жесткие ограничения в миграционной политике, иначе мы будем вести такие же дискуссии, которую ведем сегодня о конфликте в районе. Кроме того, мы можем видеть на примере Франции, к чему может привести неработающая политика интеграции на фоне массовой миграции", — цитирует Курца телеканал "Россия 24".