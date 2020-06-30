Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал подписание контракта с французской командой Формулы-1 Renault.

Российский гонщик программы SMP Racing Сергей Сироткин прокомментировал подписание контракта с французской командой "Формулы-1" Renault."Я очень рад вновь присоединиться к Renault в роли третьего и резервного пилота, – написал Сироткин в социальное сети "Вконтакте". – Я хорошо знаком с командой и всем коллективом. Полностью поддерживаю их амбиции и готов сделать все от меня зависящее для достижения необходимого результата".Также Сергей поблагодарил команду за оказанное ему доверие.В 2018 году Сироткин был пилотом Williams. Также он в разное время являлся тест-пилотом Renault, Sauber и McLaren.Напомним, первый этап "Формулы-1" пройдет с 3 по 5 июля в Австрии. Второй этап также примет "Ред Булл Ринг", но уже с 10 по 12 июля. После чего "Формула-1" переедет в Венгрию (17-19 июля).Сезон "Формулы-1" должен был начаться в марте, но этого не произошло из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19. Изначально была перенесена гонка в Китае. Затем не состоялся первый этап сезона – Гран-при Австралии. Позже еще ряд стран отказались от проведения спортивных мероприятий.