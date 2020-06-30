Губернатор Владимирской области лично осмотрел горевшее здание драмтеатра

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин вновь побывал в горевшем вчера здании драмтеатра и оценил масштаб происшествия.Напомним, 29 июня около 16.00 в центре города Владимира загорелось здание драмтеатра. Площадь пожара, потушенного 37 спасателями, составила 50 кв.м. К счастью, никто не пострадал, так как в здании в этот момент проводились ремонтные работы, которые, предварительно и послужили причиной возгорания.Ремонт выполняли два электромонтёра, которые, нарушив правила, допустили короткое замыкание, из-за которого и разгорелось пламя, повредившее сцену, зрительный зал и фойе.