В деревне Ягодное Нижегородской области произошел пожар в жилом доме. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тела четырех человек. На место трагедии сразу же выехали следователи-криминалисты.

Сегодня утром в деревне Ягодное Нижегородской области произошел пожар в жилом доме. Во время тушения возгорания спасатели обнаружили тела четырех человек. На место трагедии сразу же выехали следователи-криминалисты. СК возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24".По предварительной информации, во время инцидента погибла 60-летняя женщина и трое ее внуков 2009, 2015 и 2018 годов рождения. По данному факту будет проведена судебно-медицинская экспертиза, направленная на установление точных причин их гибели.В настоящий момент сотрудники СК продолжают работать на месте ЧП. Они выясняют все подробности происшествия. Дальнейшее расследование дела будет лично контролировать глава следственного управления по региону.