Наследницы актрисы Марии Машковой десятилетняя Стефания и восьмилетняя Александра дебютировали в сериале шоумена Семена Слепакова Окаянные дни. Девочки играли вместе со знаменитой родительницей.

Наследницы актрисы Марии Машковой десятилетняя Стефания ивосьмилетняя Александра дебютировали в сериале шоумена Семена Слепакова "Окаянныедни". Девочки играли вместе со знаменитой родительницей.Накануне на канале ТНТ вышел пятый эпизод ленты Слепакова.Серия носила название "Мать". Главные роли в ней исполнили Елена Валюшкина и МарияМашкова. Также в кадре можно было заметить дочерей Марии – Стефанию иАлександру.В личном микроблоге Машкова поздравила наследниц с дебютом,а также поблагодарила шоураннера проекта Слепакова за возможность, которую он подарилей и ее отпрыскам. Мария призналась, что Семен внес изменения в сценарий радиее девочек. "И у моей героини появилось две дочери, а не одна! Ты сохранилдружное детство моих детей!" – обратилась артистка с создателю сериала "Окаянныедни".Также Мария Машкова похвалила работу оператора СергеяКозлова. Артистка осталась довольна сотрудничеством. Знаменитость добавила,что, в отличие от других артистов, участвующих в проекте, не снимала себя сама.Марии помогал специалист. "Кто не вкурсе али забыл – я блатная девушка, как и мои дети теперь!" – отметила артистка,намекая на своего отца известного кинорежиссера Владимира Машкова. Под публикацией знаменитость оставила хештег "блат блатом погоняет".29 Июн 2020 в 8:41 PDTНапомним, . Проект сделан в форматескринлайф-альманаха.