Сотрудники шести логистических центров Amazon в Германии объявили забастовку

Сотрудники шести логистических центров Amazon в Германии объявили забастовку. Как утверждают работники, коронавирусная инфекция COVID-19 была диагностирована у 30-40 их коллег, а руководство отказывается принимать какие-либо меры.Компания Джеффа Безоса, пожаловались Reuters представители местного профсоюза Verdi, ставит во главу угла прибыль, а не здоровье и безопасность работников. "По нашей информации, инфицированы были по меньшей мере 30-40 наших коллег", - сказали они.Забастовка проходит под лозунгом "За хорошую и здоровую работу". Как ожидается, акция продлится не менее двух суток. Как много человек отложит работу, не уточняется.Германия является для Amazon вторым по величине рынком после США. В компании утверждают, что начиная с февраля заказали в эту страну 470 миллионов антисептиков для дезинфекции рук, 21 миллион пар перчаток, 19 миллионов масок и других средств защиты лица, а также 39 миллионов коробок дезинфицирующих салфеток.Случаи заражений COVID-19 в логистических центрах Amazon в странах Европы выявлялись и ранее, однако фирма отказывалась закрывать эти объекты. "Приоритетно доставить товар к порогу вашего дома - жизненно важно в условиях, когда общество социально дистанцировалось, в особенности что касается пожилых и других людей, имеющих проблемы со здоровьем", - объясняли в Amazon.