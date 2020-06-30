В рамках 25-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней арены сыграет со столичным Спартаком. Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.

В рамках 25-го тура российской премьер-лиги московский ЦСКА на поле домашней арены сыграет со столичным "Спартаком". Тренерские штабы обеих команд определились со стартовыми составами на предстоящую игру.ЦСКА: Акинфеев (к), Фернандес, Набабкин, Дивеев, Магнуссон, Щенников, Обляков, Марадишвили, Кучаев, Влашич, Чалов.Запасные: Помазун, Тороп, Васин, Котин, Сигурдссон, Бистрович, Гогуа, Елеев, Карпов, Тикнизян."Спартак": Максименко, Жиго, Айртон, Бакаев, Джикия (к), Понсе, Маслов, Зобнин, Умяров, Соболев, Рассказов.Запасные: Ребров, Мирзов, Ларссон, Ещенко, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Бакалюк, Шильцов.Матч состоится во вторник, 30 июня, и пройдет на поле "ВЭБ Арены" в Москве, начало – в 20:30 по местному времени. "Армейцы" с 37 очками занимают пятое место в турнирной таблице, а "красно-белые" расположились строчкой ниже, имея в активе на пять баллов меньше.В прошлом туре "красно-синие" на выезде сыграли вничью с московским "Динамо" (0:0), а подопечные Доменико Тедеско дома не смогли обыграть "Уфу" (0:0). Отметим, что в первом круге спартаковцы на своем поле переиграли команду Виктора Гончаренко со счетом 2:1.