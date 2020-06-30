В эфире телеканала Россия 1 сын вдовы Евгения Евстигнеева актрисы Ирины Цывиной заявил, что на него было совершено нападение. Он предполагает, что причина – в наследстве, из-за которого сейчас идут споры. Есть предположения, что Цывина умерла не своей смертью. Завещания она не оставила.

В эфире телеканала "Россия 1" сын вдовы Евгения Евстигнеева актрисы Ирины Цывиной заявил, что на него было совершено нападение. Он предполагает, что причина – в наследстве, из-за которого сейчас идут споры.Евгений предполагает, что это могли быть странные люди, которые крутились вокруг Ирины перед ее кончиной, тем более что есть предположение: актриса умерла не своей смертью.Завещания актриса не оставила. При этом в ее собственности находились три квартиры в Москве и загородный дом в Подмосковье.Евгений Благонравов утверждает, что его сестра Зиновия Пусеп хочет получить половину наследства, но считает это несправедливым.Кроме того, сын Цывиной после ее смерти один решает множество проблем: оплачивает ипотеку, делает на даче ремонт, а сестра ему никак не помогает и, считает Благонравов, хочет его "обворовать".Дети актрисы росли на разных континентах и встретились только на похоронах матери, которая свой последний день рождения 1 июля 2018 года отметила в кругу близких подруг, сына и молодого любовника — актера Дениса Сердюкова.При этом представитель семьи бывшего мужа Ирины Джорджа Пусепа утверждает, что выяснила: у Евгения Благонравова – два свидетельства о рождении, причем, одно из них – поддельное.Знает ли он сам, кто его родной отец? Кто мог напасть на сына актрисы? Что за странные люди "опаивали" Ирину в последние месяцы ее жизни и зачем?Удастся ли ее детям мирно и справедливо поделить наследство? И что за тайну скрывала она 20 лет?Подробности – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".