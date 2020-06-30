Пикеты у посольств Британии и США в Москве. Реакция на фасадную пропаганду гомосексуализма. Кто еще присоединился к месяцу прайда? Из корысти.

Пикеты у посольств Британии и США в Москве. Реакция на фасадную пропаганду гомосексуализма. Кто еще присоединился к месяцу прайда? Из корысти."Каждый день десятки ребят заказывают суши на сотни тысяч рублей с оплатой наличными по неверным адресам. Суши тухнут, курьеры теряют время, повара переводят продукты зря". Цитата из поста в "Фейсбук" петербуржского блогера Алексея Ларкина.Блогер рассказал о своеобразной борьбе российской общественности с популярной сетью ресторанов. Которая внезапно решила присоединиться к "месяцу прайда". Поменяла аватар в соцсетях на шестицветную радугу, символ так называемого ЛГБТ-движения. А всем несогласным, как утверждается, откровенно хамит в своём "Инстаграм"-директе.Кстати, в комментариях к публикации Ларкина ещё и копия депутатского запроса в прокуратуру — с требованием оценить всё это на предмет возможной пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. Ну а вообще-то — налицо очевидная попытка вписаться в зарубежные тренды.Вот хотя бы, по примеру немецких автоконцернов, синхронно перекрасивших свои логотипы аналогичным образом. И множества других крупных международных компаний, чьими стараниями сейчас впору говорить о глобальном наступлении нетрадиционной повестки.Жизнь этого черного уже вряд ли что-то значит. Игрок канадской команды по американскому футболу, Кристион Джонс, начал утро воскресенья с твита с таким текстом: "мужчина не должен быть с мужчиной, женщина не должна быть с женщиной". К вечеру того же дня атлет, выступавший на позиции кик-возвращающего, узнал, что твит – не воробей и вместе с ним нельзя поймать стремительно погибающую спортивную карьеру. Представители ЛГБТ-сообщества потребовали у клуба "Эдмонтон Эскимос" разорвать контракт со спортсменом, который посмел испортить им праздничное настроение по случаю так называемого Месяца гордости."Они теперь пытаются меня уволить! Черный мужчина, который высказывает свое мнение в Твиттере, многим отвратителен. Люди понимают: я не переживаю, если меня уволят за то, что я стою на своем. Мнение должно быть обязательно", — ответил Джонс.Радужная диктатура в так называемый прайд чувствует себя не менее сильной, что и известное своей категоричностью движение "Блэк Лайвс Мэттер". Например, в Калифорнии требуют, чтобы аэропорт в округе Ориндж переименовали. Пока что он носит имя звезды вестернов Джона Уэйна. Спустя 40 с лишним лет после его смерти, звезде Голливуда припомнили высказывания о неприязни к геям и лесбиянкам, а по нынешним правилам чтить память такого человека не положено. Как не приходится рассчитывать на поддержку, например, глубоко верующим людям, которые хотят сохранить свои ценности."В чем противоречие. Если позиция твоего вероисповедания не оправдывает гомосексуальные связи и отношения, то, выразив позиции своей веры, ты оскорбляешь чувства членов этой группы", — поясняет Григорий Красовский, адвокат.Прайд в конце минувшей недели добрался и до сердца российской столицы. Здания посольств США и Великобритании в Москве западные дипломаты украсили радужным флагом. Радость от "месяца гордости" многие россияне разделить не смогли. Общественный активист Тимур Булатов написал в полицию заявление на сотрудников дипмиссий. По словам мужчины, уже пришел ответ: ответственных за акцию должны оштрафовать на 50 тысяч рублей. За пропаганду."Ну, это правильно, по-моему. У нас правовое государство. И те люди, которые находятся на территории России, они должны соблюдать наш закон. Не какие-то там свои, а именно наш", — считает Тимур Булатов, руководитель организации "Первый нравственный российский фронт".С теми же идеями и под лозунгом "Наша страна – наши ценности" к зданиям американского и британского посольств на одиночные пикеты вышли православные активисты."Очень хорошо, что англичане и американцы увидели, что это не просто позиция государства, а позиция общества. Неприятие такого рода нарочных, насильных непонятных девиаций, которые они сейчас демонстрируют", — заявил Виталий Милонов, депутат Государственной думы России.В Московском патриархате уже прокомментировали: опасения тех, кто защищает традиции, церковь разделяет, и каждая страна имеет право на неприкосновенность своих ценностей, в том числе тех, что касаются брака и семьи. В общем, если кто-то в России готов в рамках закона защищать то, что ему дорого, извиняться за это ему не придется.