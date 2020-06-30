Главный тренер московского Локомотива Марко Николич прокомментировал игру своих подопечных в матче 25-го тура российской премьер-лиги против самарских Крыльев Советов (1:1).

Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич прокомментировал игру своих подопечных в матче 25-го тура российской премьер-лиги против самарских "Крыльев Советов" (1:1)."Как я и предполагал перед матчем, игра получилась тяжелой. "Крылья" сменили тренера и приехали заряженными, – приводит слова Николича пресс-служба "Локомотива". – Они очень хорошо играли в обороне и старались ловить нас контратаках. Ошибка, которую мы допустили, привела к пропущенному голу".По словам специалиста, он остался недоволен командой в первой половине встречи: "Может быть, не хватало свежести, потому что играли после Казани через два дня на третий день. Второй тайм провели более энергично".Также Николич высказался о голе Алексея Миранчука на 95-й минуте, который позволил "красно-зеленым" уйти от поражения: "Очень важно, что в конце удалось забить и набрать одно очко. Конечно, мы хотели три, но по тому, как развивалась игра, ничья – неплохой вариант".Напомним, "Локомотив" довел беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей (четыре победы, две ничьи) и с 48 очками занимает второе место в турнирной таблице. В следующем туре РПЛ "железнодорожники" в субботу, 4 июля, примут "Сочи".