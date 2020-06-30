Перепродажа турецких зенитных ракетных комплексов С-400 Триумф в Соединенные Штаты без разрешения России невозможна, заявила официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева.

Перепродажа турецких зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Соединенные Штаты без разрешения России невозможна, заявила в интервью агентству "Интерфакс" официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева. Также она пояснила, что для передачи этих ЗРК в третьи руки необходимо предоставить России сертификат конечного пользователя.Напомним, ранее американский сенатор Джон Тьюн предложил выкупить С-400 у Турции, чтобы наладить отношения с этой страной. Деньги он предложил взять из бюджета Сухопутных войск США, но с условием, что Анкара потратит их на вооружение, которое подходит под стандарты НАТО.Напомним, контракт на поставку ЗРК С-400 был подписан в 2017 году. Партия "Триумфов" обошлась Анкаре в 2,5 миллиарда долларов.С-400 – зенитный ракетный комплекс большой дальности. Он способен обнаружить летательный аппарат на расстоянии до 600 километров и уничтожить на дистанции до 400 километров.