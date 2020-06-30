Умер американский комик, актер и режиссер Карл Райнер. Ему было 98 лет. Как сообщает Variety, артист скончался в понедельник, 29 июня, в своем доме в Беверли-Хиллз. В тяжелый момент с ним рядом были близкие. Отмечается, что причиной смерти комика стала старость.

Умер американский комик, актер и режиссер Карл Райнер. Ему было 98 лет. Как сообщает Variety, артист скончался в понедельник, 29 июня, в своем доме в Беверли-Хиллз. В тяжелый момент с ним рядом были близкие. Отмечается, что причиной смерти комика стала старость.Карл Райнер является лауреатом девяти премий "Эмми", а также "Грэмми". Он начал свою творческую карьеру в 1950-х годах. В 1959 году он разработал шоу The Dick Van Dyke Show, которое впоследствии стало очень известным.Российскому зрителю Райнер может быть известен своим участием в киноленте "Одиннадцать друзьей Оушена", где сыграл мошенника Сола Блума.