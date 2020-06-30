Обеззаразили лесоматериалы от вредного жука. Россельхознадзор обнаружил зараженную древесину у одного из предпринимателей Гусь-Хрустального. На его складе специалисты даже установили

Обеззаразили лесоматериалы от вредного жука. Россельхознадзор обнаружил зараженную древесину у одного из предпринимателей Гусь-Хрустального. На его складе специалисты даже установили карантинную зону. И причиной таких серьёзных мероприятий стал вот такой маленький жучок — усач малый чёрный еловый. Его в древесине обнаружили только в единственном экземпляре вместе с личинкой. Но, как заверяют специалисты, этот жук очень