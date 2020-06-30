Инженеры Facebook и принадлежащей ей Oculus работают над различными вариантами инновационных VR-устройств, и вот решили показать одно из них, находящееся на стадии рабочего прототипа. Гаджет, использующий голографию и плоскопленочную оптику, выглядит как обычные солнцезащитные очки.

Инженеры Facebook и принадлежащей ей Oculus работают над различными вариантами инновационных VR-устройств, и вот решили показать одно из них, находящееся на стадии рабочего прототипа. Гаджет, использующий голографию и плоскопленочную оптику, выглядит как обычные солнцезащитные очки.В подразделении Facebook под названием Reality Labs говорят, что разработка позволяет уменьшить толщину дисплея в сборке с оптикой до 9 мм — это гораздо меньше, чем у современных VR-очков с ЖК- или OLED-экранами.Нынешний прототип создает монохромное изображение (см. анимацию выше), однако инженеры обещают доработать технологию, реализовав отображение разных цветов с большей насыщенностью. Такой прототип уже есть, но не в компактном форм-факторе. Кроме того, в Facebook собираются прокачать разрешение голографических очков до уровня, когда человеческий глаз уже не способен различать отдельные пиксели.Это, конечно, не единственные проблемы, которые предстоит решить, чтобы сделать на основе этого прототипа коммерческий продукт. Очки с такой функциональностью должны быть автономными — потребуется компактный и емкий аккумулятор, а также поддерживать беспроводную передачу изображения в высоком разрешении и быть совместимыми с обычными очками, которые вынуждены носить многие пользователи.