В Ростовской области ожидается предельно высокая температура воздуха. Синоптики прогнозируют жару придет уже в конце этой недели. Сотрудники Гидрометцентра рассказали, чтождет гостей и жителей Дона в июле.

На Дону ожидается предельно высокая температура воздуха. Синоптики прогнозируют жару придет уже в конце этой недели. Сотрудники Гидрометцентра рассказали, чтождет гостей и жителей Ростовской области в июле. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24"."С середины первой декады месяца (после 6 июля) температура воздуха начнет расти. Под влиянием антициклона осадки в регионе прекратятся. Ночью температура повысится до 27 градусов, днем она будет составлять от 33 до 39, в некоторых районах — до 41 градуса", — заявила ведущий синоптик донского Гидрометцентра Ольга Чупрова.