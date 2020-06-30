Готовы ли в Ковровском районе к пожароопасному периоду? Сотрудники МЧС провели рейд в Клязьминском городке и деревне Глебово. В ходе пожароопасного периода сотрудники МЧС проводят

Готовы ли в Ковровском районе к пожароопасному периоду? Сотрудники МЧС провели рейд в Клязьминском городке и деревне Глебово. В ходе пожароопасного периода сотрудники МЧС проводят усиленную профилактическую и надзорную работу именно в тех селах и деревнях, которые находятся вблизи лесных массивов. Илья Харитонов, начальник отдела Госпожнадзора по г. Коврову, Ковровскому и Камешковскому районам: При проведении