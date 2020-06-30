В регионе готовятся к открытию торговые центры. Произойдёт это событие 6 июля. Такое решение принял глава региона после совещания с владельцами ТЦ и руководством Роспотребнадзора. Как

В регионе готовятся к открытию торговые центры. Произойдёт это событие 6 июля. Такое решение принял глава региона после совещания с владельцами ТЦ и руководством Роспотребнадзора. Как сообщается в пресс-релизе обладминистрации, представители бизнес-сообщества пожаловались на «колоссальные убытки» из-за введённых корона-ограничений. Приводятся цифры. В одном из владимирских ТЦ на работу не могут выйти около двухсот предпринимателей, в