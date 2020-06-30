С 1 июля в многоквартирных домах Москвы начнется плановое отключение горячей воды. Воду будут отключать не более чем на 10 дней. График отключения размещен на официальном портале правительства Москвы.

С 1 июля в многоквартирных домах Москвы начнется плановое отключение горячей воды. Воду будут отключать не более чем на 10 дней. График отключения размещен на официальном портале правительства Москвы.В 2020 году график отключения горячей воды был сдвинут из-за пандемии коронавируса COVID-19. Поэтому из-за режима повышенной готовности и ограничительных мер горячую воду не отключали до 1 июля.Узнать график отключения горячей воды можно на официальном сайте мэра Москвы. На информационном сайте в поисковой строке нужно ввести название улицы и номер дома, после чего будет предоставлена информация о начале и завершении профилактических работ. За лето 2020 года гидравлические испытания будут проведены более чем на 16 тысячах километров тепловых сетей, чтобы выявить потенциально ненадежные участки. Это позволит предотвратить аварии на теплосетях в осенне-зимний отопительный сезон.