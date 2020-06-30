Мужчины обвиняются в хищениях металла с территорий предприятий.
Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Вязники 1994 и 1989 годов рождения. Они обвиняются в совершении нескольких краж металла с территорий предприятий, расположенных в городе Вязники и Вязниковском районе.
В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2019 года у мужчин возник умысел на незаконное обогащение путем совершения кражи металлолома. 29 декабря прошлого года в ночное время обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, несколько раз похищали от входа в административное здание предприятия металлические плиты. Всего было похищено 35 плит массой 35 кг каждая. Обвиняемые загружали плиты в автомобиль и скрывались с места преступления. В результате предприятию был причинен материальный ущерб на сумму более 15 тысяч рублей.
Аналогичное преступление они совершили 26 мая текущего года. Обвиняемые незаконно проникли на огороженную бетонным забором территорию кормовой базы общества с ограниченной ответственностью, расположенную в поселке Центральный Вязниковского района, откуда похитили 18 листов профильного железа. Однако в ночное время по дороге домой были задержаны сотрудниками полиции.
Свою вину в совершении краж фигуранты признали полностью и возместили причиненный ущерб в полном объеме.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой им статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.