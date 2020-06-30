Мужчины обвиняются в хищениях металла с территорий предприятий.

Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двух жителей города Вязники 1994 и 1989 годов рождения. Они обвиняются в совершении нескольких краж металла с территорий предприятий, расположенных в городе Вязники и Вязниковском районе.В ходе предварительного следствия установлено, что в декабре 2019 года у мужчин возник умысел на незаконное обогащение путем совершения кражи металлолома. 29 декабря прошлого года в ночное время обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, несколько раз похищали от входа в административное здание предприятия металлические плиты. Всего было похищено 35 плит массой 35 кг каждая. Обвиняемые загружали плиты в автомобиль и скрывались с места преступления. В результате предприятию был причинен материальный ущерб на сумму более 15 тысяч рублей.Аналогичное преступление они совершили 26 мая текущего года. Обвиняемые незаконно проникли на огороженную бетонным забором территорию кормовой базы общества с ограниченной ответственностью, расположенную в поселке Центральный Вязниковского района, откуда похитили 18 листов профильного железа. Однако в ночное время по дороге домой были задержаны сотрудниками полиции.Свою вину в совершении краж фигуранты признали полностью и возместили причиненный ущерб в полном объеме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой им статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.