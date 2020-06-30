В Ярославской области с 1 июля открывается туристический сезон. Летний отдых, как организованный, так и индивидуальный будет возможен при условии соблюдения норм, рекомендованных Роспотребнадзором и Ростуризмом. Вместе с тем, многие традиционные мероприятия провести невозможно, они перенесены на следующий год.

В Ярославской области с 1 июля открывается туристический сезон. Летний отдых, как организованный, так и индивидуальный будет возможен при условии соблюдения норм, рекомендованных Роспотребнадзором и Ростуризмом. Вместе с тем, многие традиционные мероприятия провести невозможно, они перенесены на следующий год.Руководитель туристско-информационного центра Ярославля Наталья Панина отметила: "Этим летом акцент будет сделан на внутренний туризм. Многие эксперты считают, что пандемия — отличный шанс для развития именно этого направления. Но о полноценной работе туристической отрасли пока говорить рано".Летом-2020 главными турмаршрутами станут водные прогулки по рекам Волга и Которосль, кинотеатр под открытым небом на собственном авто, а также спортивные парки. Запланирован гастрономический фестиваль, он пройдет 15 августа. Конечно, День города 12 сентября. В ближайшую субботу в областном центре пройдет мероприятие "Встреча первого туриста". В этот день откроются информационные центры, проведут серию бесплатных экскурсий, а также викторины и мастер-классы на центральных площадках Ярославля.Как уточняет ГТРК "Ярославия", выходящая в эфир на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", в настоящее время ярославцы могут прогуляться по территории зоопарка, музеев-заповедников, посидеть на открытой веранде кафе и ресторана. В регионе все еще закрыты 73 отеля, включая хостелы, более 800 точек общепита, 100 музеев.