Президент России Владимир Путин во вторник выступает с телеобращением к гражданам России.

Президент России Владимир Путин во вторник выступил с телеобращением к гражданам России."Когда мы вместе, по плечу даже самые критически сложные задачи", — начал президент свою речь, напомнив, что 1 июля — основной день голосования."Прошу вас, дорогие друзья, сказать свое слово, — обратился Путин к россиянам. — Голос каждого из вас самый важный, самый главный".1 июля — основной день голосования по поправкам в Конституцию. Голосование началось 25 июня. Проголосовать можно на избирательном участке, а жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность сделать это онлайн.О необходимости внесения поправок в Конституцию президент заявил в ходе Послания Федеральному Собранию в январе этого года. Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. Оно должно было пройти 22 апреля, но было отложено из-за пандемии коронавируса.