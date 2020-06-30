Президент России Владимир Путин во вторник выступит с телеобращением к гражданам России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступление состоится ориентировочно ближе к двум часам дня.

Президент России Владимир Путин во вторник выступит с телеобращением к гражданам России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что выступление состоится "ориентировочно ближе к двум часам дня".Путин обратится к россиянам накануне 1 июля — основного дня голосования по поправкам в Конституцию. Голосование началось 25 июня. Проголосовать можно на избирательном участке, а жители Москвы и Нижегородской области имеют возможность сделать это онлайн.О необходимости внесения поправок в Конституцию президент заявил в ходе Послания Федеральному Собранию в январе этого года. Госдума приняла в окончательном чтении президентский законопроект 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.Поправки вступят в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. Оно должно было пройти 22 апреля, но было отложено из-за падении коронавируса.