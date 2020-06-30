30.06.2020

2020-06-30 07:35:03

Владимирские боксеры возвращаются к полноценным тренировкам

33 регион постепенно выходит из ограничительных мер, вызванных пандемией. Спортсмены - воспитанники школы олимпийского резерва №7, члены сборных команд России и Владимирской области - также возвращаются к живым, а не онлайн-тренировкам в современном спортивном комплексе.

Многие жители помнят, что еще совсем недавно на этом месте стояло аварийное здание. Сейчас - это школа олимпийского резерва №7. Теперь в новых залах хорошая вентиляция, и они полностью оборудованы для занятий. Были сделаны современные раздевалки и душевые. Дмитрий Кузин, который принимал непосредственное участие в восстановлении здания, работает в этой школе тренером высшей категории.

Дмитрий Кузин, тренер высшей категории спортшколы олимпийского резерва №7: «8 лет назад Министерство обороны передало этот комплекс в разрушенном состоянии городу. За 8 лет здесь сделали капитальный ремонт и, в принципе, построили здание практически с нуля. Сейчас это полноценный спорткомплекс, 8 спортивных залов, занимаются здесь более пятисот ребят по десяти различным направлениям единоборств. Я лично рад, что наконец вошел в режим личного общения со своими подопечными, учениками».

Тренировки боксеров - это не только формирование профессиональных навыков, но и воспитание настоящих мужчин. И здесь тренер - наставник и пример для подражания.

Владимир Буренков, воспитанник спортшколы олимпийского резерва №7: «Скучали по школе, потому что хочется поскорее вернуться к тренировкам. И дистанционные тренировки тяжело даются без тренера и партнера, с которым работаешь. Хочется вернуться в спорт поскорее, завоевать как можно больше наград для Владимирской области».

В новых условиях сделать это значительно проще. Из городского и федерального бюджетов выделяются деньги на экипировку и проведение соревнований.

Татьяна Мальцева, мама воспитанника: «Меня всегда удивляет, когда говорят, что у нас нет бесплатного спорта. Мой сын занимается бесплатно. Я наблюдаю положительные изменения, здание ремонтируется, условия для тренировок достойные. Тренер для ребенка является очень близким человеком. Для нас это была хорошая новость, что сняли режим изоляции и разрешили заниматься в зале».

Мальчишки настроены только на победу и уже сейчас готовятся к соревнованиям, которые начнутся после окончательного снятия режима повышенной готовности.

Мария Городская, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»