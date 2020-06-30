Возвращают память. Владимирские поисковики обнаружили останки погибшего лётчика. Самолет-истребитель ЛА-5 потерпел крушение в 1944 году недалеко от деревни Аннино, на границе Собинского и

Возвращают память. Владимирские поисковики обнаружили останки погибшего лётчика. Самолет-истребитель ЛА-5 потерпел крушение в 1944 году недалеко от деревни Аннино, на границе Собинского и Суздальского районов. Вячеслав Казаков, глава регионального отделения «Поисковое движение России»: В ходе учебного полёта, отработки навыков потерпел катастрофу самолёт ЛА-5. Произошло это, вероятнее всего, из-за технических неполадок. Самолёт упал недалеко от деревни.