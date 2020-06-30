Инициаторами мероприятия стали сотрудники госавтоиспекции и школьники.

В рамках пропагандистской кампании «Безопасное лето», направленной на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, госавтоинспекторы МО МВД России «Гусь-Хрустальный» и школьники продолжают онлайн-флешмоб «Мы - за безопасное лето!».К мероприятию присоединились юные инспекторы дорожного движения из школы №7 Гусь-Хрустального района.Совместно с педагогами, родителями и полицейскими ребята записали видео, в котором рассказали о значении некоторых дорожных знаков, правилах пересечения проезжей части и важности соблюдения сигналов светофора. Съемка была организована на городских улицах, которые юные местные жители отлично знают.Видеоролик будет направлен в образовательные учреждения, где он может быть использован как пособие при проведении профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения.