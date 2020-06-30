30.06.2020

2020-06-30 09:55:03

Во Владимирской области выявлено еще 48 случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 30 июня лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

7 сл. в Гусь-Хрустальном, 6 сл. в Вязниковском, 6 сл. в Александровском 4 сл. в Киржачском, 3 сл. в г. Владимире, 3 сл. в Петушинском, 3 сл. в Меленковском, 3 сл. в Кольчугинском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл. в г. радужный, 2 сл. в Собинском, 2 сл. в Муромском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Ковровском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4362 случая заболевания (813 сл. в г. Владимире, 683 сл. в Гусь-Хрустальном, 526 сл. в Петушинском, 377 сл. о. Муром, 343 сл. в Александровском, 310 сл. в Ковровском, 261 сл. в Собинском, 193 сл. в Вязниковском, 182 сл. в Юрьев-Польском, 142 сл. в Кольчугинском, 123 сл. в Судогодском, 109 сл. в Киржачском, 84 сл. в Меленковском, 72 сл. в Суздальском, 58 сл. в Камешковском, 37 сл. в г. Радужном, 31 сл. в Селивановском, 18 сл. в Гороховецком). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.