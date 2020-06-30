В Главном военно-строительном управлении опровергли информацию о том, что ведомство якобы является виновным в загрязнении Химкинского водохранилища. Соответствующее пояснение есть в распоряжении редакции Вестей.Ru.

В Главном военно-строительном управлении опровергли информацию о том, что ведомство якобы является виновным в загрязнении Химкинского водохранилища. Соответствующее пояснение есть в распоряжении редакции Вестей.Ru.Ранее стало известно, что в водоеме зафиксировано увеличение разлива нефти до 22 тысяч квадратных метров. Инцидент привел к гибели рыб и птиц, поскольку концентрация химических элементов оказалось выше допустимого. По предварительным данным Росприроднадзора, виновником загрязнения может быть ГВСУ "Спецстрой", поскольку на его территории обнаружены емкости с остатками машинного масла и дизельного топлива.В строительной организации отметили, что провели осмотр резервуаров и складских помещений. Проверка позволила установить, что нефтепродуктов, аналогичных обнаруженным в Химкинском водохранилище, на территории "Спецстроя" нет. Кроме того, для проведения сравнительных исследований взяты пробы разлитого сырья. В настоящее время ГВСУ проводит проверку с целью выявления причин загрязнения открытого водоема.