Вопрос открытия международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Называть даты возобновления международного авиасообщения преждевременно.

Вопрос открытия международного сообщения будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Называть даты возобновления международного авиасообщения преждевременно, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.Ранее Дитрих заявил, что Минтранс РФ допускает, что полеты в страны СНГ возобновятся раньше, чем в страны дальнего зарубежья.Как сообщалось, полеты в СНГ могут начаться уже в июле, однако планировать перелеты в страны дальнего зарубежья россиянам можно будет не ранее августа. Решения правительства будут зависеть от эпидситуации в той или иной стране, передает "Интерфакс".Информацию о возобновлении полетов из РФ в Турцию с 15 июля министр опроверг."Ни о каком возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи нет. Да, мы знаем о предложении турецких властей, в котором прозвучала такая дата. Мы его приняли к сведению", — сказал глава Минтранса.В конце марта из-за пандемии коронавируса Россия запретила практически все международные пассажирские авиаперевозки.