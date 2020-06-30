30.06.2020

2020-06-30 12:45:19

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (23(9720) от 30 июня 2020 года).

ОТДОХНУТЬ БЕЗОПАСНО

В столичном полицейском главке ежегодно проводится детская летняя оздоровительная кампания. Организована она и для так называемых «трудных подростков», состоящих на учёте в полиции города. Во время долгих каникул им важно уделить особое внимание, отвлечь от бесцельного пребывания на улицах и организовать для них полезный досуг. Читайте на странице 2.



ГОРДОСТЬ ПОЛКА ДПС ГИБДД УВД ПО ЦАО

В ГИБДД УВД по ЦАО инспекторы ДПС ежедневно обеспечивают порядок на дорогах центра столицы. Среди сотрудников есть женщина, о которой ходят легенды. Продолжение на странице 2.



КТО НЕ ПРОБУЕТ — У ТОГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ

Подполковник внутренней службы Анастасия ХАРИТОНОВА руководит правовым отделом УВД по ЮАО. Это подразделение стало лидером конкурса профессионального мастерства. К ней адресует вопросы корреспондент газеты «Петровка, 38». Читайте на странице 3.



НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛЬ, НО И ПОМОЩЬ

Профилактическая работа полицейских с ранее судимыми лицами направлена на снижение рецидивной преступности. Положительного результата сотрудники правоохранительных органов добиваются, претворяя в жизнь программу ресоциализации. Читайте на странице 3.



В ПАРАДНОМ СТРОЮ — НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

75 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве состоялось незабываемое грандиозное торжество — исторический Парад Победы. Подробности читайте на странице 4.



«РОДНАЯ СЕСТРА БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ»

«Каждый год 22 июня ранним поездом приезжает в Брест женщина в летах. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Продолжение на странице 5.



«ПОВЕРИТЬ АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ…»

Столичный гарнизон в системе финансовой службы представлен Центром финансового обеспечения (ЦФО) Главного управления МВД России по г. Москве. По обыкновению (и ЦФО здесь — не исключение) практически все работники подразделения — женщины. На хрупких, но вместе с тем надёжных плечах этих безотказных специалистов лежит забота о поддержании ресурсов столичной полиции — и материальных, и технических, и всяких иных, без которых немыслим никакой производительный труд стража порядка. Подробности читайте на странице 6.



БЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ НЕТ КОЛЛЕКТИВА

По итогам минувшего года лучшим работником финансовых подразделений признан ведущий бухгалтер Централизованной бухгалтерии УВД по ВАО Светлана ТИТАЕВА. Читайте на странице 6.



КОМУ НЕ НУЖЕН ЛИШНИЙ РУБЛЬ

Залогом успешной деятельности Центральной бухгалтерии УВД по ВАО, ставшей по итогам прошлого года лучшим подразделением финансового обеспечения гарнизона московской полиции, является дружная работа коллектива. Подробности читайте на странице 7.



«БЛАГОДАРЮ ЗА СПАСЕНИЕ!»

Жительница Восточного административного округа поблагодарила старшего оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД по ВАО лейтенанта полиции Михаила И. за смелость и самоотверженность. Читайте на странице 7.



ПОЗИТИВ — ТЕНДЕНЦИЯ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Накануне профессионального праздника сотрудников Госавтоинспекции газета «Петровка, 38» предлагает читателям интервью с начальником Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве полковником полиции Юрием ДРОГАНОВЫМ. Разговор коснулся как современных будней столичной ГАИ, так и перспектив службы. Читайте на страницах 8-9.



СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ — РОДИНЕ СЛУЖИТЬ

Капитан полиции Олеся ЯКУБОВИЧ с восхищением рассказывает о человеке, который вдохновил её выбрать благородную профессию стража правопорядка на столичных дорогах… Читайте на странице 9.



ВНИМАНИЕ, ВЕЛО-МОТО!

ГИБДД УВД по ЦАО провела на территории Центрального административного округа столицы мероприятие, которое назвали «Вело-мототранспорт», приуроченное к Всемирному дню мотоциклистов, который в этом году отмечался 15 июня.Читайте на странице 9.



ЛЮДИ, ПРЕДАННЫЕ ВЕТЕРАНСКОМУ ДВИЖЕНИЮ

На высоких должностных постах служил в органах внутренних дел севера столицы полковник милиции Владимир ЛИПУНОВ, кавалер ордена Красной Звезды и афганского ордена Славы. Владимир Иванович вспоминает об основных вехах своей жизни, а также рассказывает о подвижниках из ветеранской организации правоохранителей Северного административного округа. Читайте на странице 10.



ДОБЛЕСТЬ ТРУЖЕНИКА ПОБЕДЫ

В тяжелейшую военную пору слесарь-инструментальщик Николай ТЕРЧИКОВ доблестно трудился, занимаясь вместе с товарищами по работе восстановлением нашей техники, которая была выведена из строя противником. Продолжение на странице 10.



ВСТАЛ НА ПУТИ БАНДИТОВ

На Доске Памяти Главного управления МВД России по городу Москве есть имя участкового уполномоченного 100-го отделения милиции Михаила Ивановича БИРЮКОВА, погибшего при исполнении служебного долга 11 марта 1951 года. Читайте на странице 11.



СОТРУДНИК МИЛИЦИИ, СПОРТСМЕН И КАСКАДЁР

Лейтенант милиции Валерий РЕЗЧИКОВ — из поколения детей войны. Он появился на белый свет 28 октября 1936 года в городе Котельниче Кировской области и очень рано, в грозное лихолетье, лишился родителей. Продолжение на странице 11.



ПАНДЕМИЯ И НАРКОМАФИЯ

Пандемия замедлила экономику большинства государств. Однако экономический спад не затронул международный наркотрафик. Даже во время пандемии незаконные рынки продолжают приносить огромную прибыль. Читайте на странице 12.



ЭТИКА ЖИТЕЛЯ БОЛЬШОГО ГОРОДА

После того как все мы стали вынужденно проводить много времени дома во время режима самоизоляции, внимание многих из нас к чистоте и уюту своих жилищ возросло. В то же время у многих пропал интерес к нашему прекрасному городу. Продолжение на странице 13.



ПОДАРИТЬ ЖИЗНЬ

В преддверии Всемирного дня донора по всей стране стартовал недельный марафон сдачи крови. Целью социально значимого мероприятия является прежде всего привлечение внимания к обеспечению медицинских учреждений необходимым запасом компонентов крови. Читайте на странице 13.



В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА БОЙЦЫ НКВД

День партизан и подпольщиков отмечается в России относительно недавно. Памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации в 2009 году по инициативе Брянской областной Думы «в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внёсших значительный вклад в Победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне». Читайте на странице 14.



КРАСНЫЙ ГРАДОНАЧАЛЬНИК

Закалённый «отпылавшим огнём революций» Михаил Рогов являлся гражданским комиссаром Москвы, то есть первым оказался во главе стражей правопорядка города, а ещё стал одним из организаторов милиции молодой Республики. Читайте на странице 15.



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