В Тульской области по подозрению в убийстве школьницы задержали недавно освободившегося из колонии 38-летнего мужчину. СКР обнародовал кадры с места обнаружения тела.

В Тульской области по подозрению в убийстве школьницы задержали недавно освободившегося из колонии 38-летнего мужчину. СКР обнародовал кадры с места обнаружения тела.Тринадцатилетняя жительница поселка Бородинский пропала вечером 25 июня: сказала старшей сестре, что ей надо поговорить "с каким-то парнем", и вышла во двор."В тот день ее видели с сомнительным персонажем. Мы его знать не знаем, так как он всю жизнь практически в тюрьме провел. Зачем и почему она с ним общалась — нам неизвестно. Известно только то, что он пару недель назад в очередной раз вернулся с зоны", — рассказал "Тульским новостям" местный житель, принимавший участие в поисках пропавшей.Накрытое шифером тело с многочисленными травмами обнаружили 28 июня в нескольких километрах от села, а ее вещи — недалеко от пруда. По неподтвержденной информации, девочка была изнасилована.По подозрению в убийстве задержали 38-летнего местного жителя, который только 10 июня вышел на свободу. До этого он несколько раз был судим за кражи и грабежи. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение по статье "Убийство малолетнего".