Надир Магомедов, заслуженный тренер России: «Я поддерживаю поправку в отношении крепкой семьи, закон о семье. Это так важно, потому что чем больше крепких семей, тем сильнее страна. Также я

Надир Магомедов, заслуженный тренер России: «Я поддерживаю поправку в отношении крепкой семьи, закон о семье. Это так важно, потому что чем больше крепких семей, тем сильнее страна. Также я согласен с территориальной целостностью нашей страны. Нам нельзя отдавать ни клок земли чужим. Нельзя, чтобы нас унижали. Надо оберегать историческую ценность государства».