Звезда отечественных сериалов разоткровенничалась с шоуменом Борисом Корчевниковым. Мария Порошина рассказала о появлении младшего отпрыска.

Звезда отечественных сериалов разоткровенничалась с шоуменомБорисом Корчевниковым. Мария Порошина рассказала о появлении младшего отпрыска.Знаменитость побывала в студии ток-шоу "Судьба человека" нателеканале "Россия 1". Мария Порошина подняла тему, которая уже почти два годане дает покоя ее поклонникам. Артистка сказала несколько слов об отце своегосына Андрея. Личность папы малыша звезда держит в тайне.По словам Марии Порошиной, она забеременела спустя пятьмесяцев после развода с коллегой по цеху Ильей Древновым. Ребенок сталабсолютной неожиданностью для артистки.Знаменитость призналась, что в тот момент оказалась внепростом положении: она не была в браке, а отношения с отцом будущего малышатолько зарождались. Впрочем, в том, что ребенок должен появиться на свет, Марияне сомневалась. Порошина любит детей ивсегда хотела иметь большую семью."Я приняла эту ситуацию, что буду одна со всеми детьми", -сказала звезда отечественных сериалов.16 Янв 2019 в 2:35 PSTУзнав, что станет мамой мальчика, Порошина испыталаневероятное счастье. По словам артистки, актер Алексей Гуськов немногопричастен к появлению ее сына Андрея. Как оказалось, муж Лидии Вележевой вымолилнаследника для приятельницы. Гуськов был с паломнической поездкой в Афоне. Тамартист попросил у Всевышнего мальчика для Порошиной.