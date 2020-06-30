Хитрость помогла жителю Казани получить экстренную медицинскую помощь, однако теперь ему придется заплатить штраф за ложный вызов. Дело в том, что почувствовавший себя плохо мужчина совершил 80 звонков на телефоны 03 и 112, но поговорить с оператором так и не смог.

Хитрость помогла жителю Казани получить экстренную медицинскую помощь, однако теперь ему придется заплатить штраф за ложный вызов. Дело в том, что почувствовавший себя плохо мужчина совершил 80 звонков на телефоны "03" и "112", но поговорить с оператором так и не смог. Тогда он набрал номер полиции и заявил о том, что набросился на пожилую соседку с ножом. Спустя считанные минуты у его подъезда уже были стражи порядка и фельдшеры."36 раз звонил в скорую помощь — они не брали, по телефону 112 позвонил 44 раза — не брали", — посетовал журналистам Эльбрус."Пострадавшая" соседка поддержала такой ход, так как была свидетелем молчания экстренных служб.Мужчине с гипертонией оказали помощь, но теперь его ждет штраф до полутора тысяч рублей за ложный вызов."Какой штраф? Компенсацию этому парню за потраченные нервы заплатите!" — возмутились пользователи.