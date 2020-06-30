Взаимные претензии закончились аварией, после которой один из водителей выхватил из багажника шампуры и обратил в бегство оппонента. Неординарный конфликт на улице в Саратове снял на видео регистратор очевидца.

Очевидец запечатлел на видео дорожное противостояние, развернувшееся в пробке в районе пересечения улиц Пензенской и Барнаульской в Саратове.Как рассказал автор ролика, конфликт начался с того, что пассажир темной "Лады" выразил несогласие с манерой езды мужчины, управлявшего автомобилем ВАЗ-2106. По его мнению, автомобилист на "шестерке" передвигался в середине проезжей части и занимал два ряда, мешая остальным участникам движения.Через несколько минут оскорбленный водитель ВАЗа решил проучить оппонента – он включил заднюю передачу и протаранил "Ладу", после чего извлек из багажника шашлычные шампуры и принялся гоняться за противником."Фехтовальщик" заставил мужчину ретироваться, однако удалось ли ему в итоге настигнуть свою жертву – не уточняется.