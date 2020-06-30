Жители отдаленных районов Московской области жалуются на нашествие змей в регионе. По словам граждан, некоторые из них заползают в открытые двери и окна. В Истре и Коломне рептилий ..

Жители отдаленных районов Московской области жалуются на нашествие змей в регионе. По словам граждан, некоторые из них заползают в открытые двери и окна.В Истре и Коломне рептилий наблюдали рядом с дачными домами, на прогулочных дорожках и даже на проезжих частях дорог. Серпентологи, однако, утверждают, что количество змей в регионе никак не изменилось. В Министерстве экологии Подмосковья предположили, что пресмыкающиеся могли лишь расширить свой ареал обитания после введения режима самоизоляции в регионе.