Ей пришлось залезть в долги

За 5 месяцев 2020 года во Владимирской области произошло более 1200 преступлений, связанных с кражами денег с банковских карт. Самое крупное из них, по информации УМВД России по Владимирской области, произошло в городе Владимире.Жительница областного центра обратилась в полицию с заявлением о том, что после сеансов с целителем не только лишилась своих денег, но и осталась в долгах. Общая сумма ущерба составила более 4 млн рублей.Оказалось, что женщина позвонила по телефону, указанному в рекламной бегущей строке по телевизору. Там экстрасенсы обещали решить все её проблемы в личной жизни взамен на несколько оплаченных «ритуалов».Банда мошенников действовала по заранее обговоренной схеме, практически ежедневно «вымогая» с потерпевшей деньги на различные необходимые для помощи вещи. За полгода женщина отдала им свыше 4 миллионов рублей, часть которых она заняла у знакомых или в банках.