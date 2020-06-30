Звезда сериала Воронины опубликовала снимок, сделанный на малой родине. Актер Станислав Дужников провел время в окружении близких.

Звезда сериала "Воронины" опубликовала снимок, сделанный на малойродине. Актер Станислав Дужников провел время в окружении близких.Рассказывать о личной жизни 47-летний Дужников не любит. Вличном микроблоге артист предпочитает отчитываться о рабочих моментах, а такжедемонстрирует совместные фото с коллегами.Впрочем, накануне Станислав Дужников сделал исключение.Артист выложил снимок, на котором запечатлен с родственниками. В кадре звездасериала "Воронины" позирует на фоне деревенского дома. Рядом с актером стоитсестра Карина, племянник Борис и соседка Татьяна. Отметим, что на природе артистсильно загорел. Видимо, знаменитость много времени провела на воздухе.Отметим, два года назад Дужников решил восстановить домбабушки в селе Старое Шайгово в Республике Мордовия. Именно там прошлодетство знаменитости и состоялся актерский дебют. Впервые Станиславвышел на сцену в постановке "Золушка". Будущая звезда играла мачеху.29 Июн 2020 в 8:52 PDT"Всегда радостно приезжать домой. И всегда грустноуезжать", – призналась звезда . В комментариях поклонникиподдержали мысль артиста. "Стас, как я Вас понимаю 😣Дорога домой короче той, которая ведет из дома 😭 (здесь и далееорфографияпунктуацияавторовсохранены.– Прим.ред.)", "Главное, что есть куда, иконечно, к кому, приезжать. 🌹🌹🌹", – рассуждали пользователиСети.