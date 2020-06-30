Звезда сериала Папины дочки Мирослава Карпович получает угрозы
от поклонников Павла Прилучного. Актерам приписывают роман.
Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович получает угрозы
от поклонников Павла Прилучного. Актерам приписывают роман.
Несколько дней назад звезду сериала "Мажор" Павла Прилучного
заметили в обществе коллеги по цеху Мирославы Карпович. Артисты шли по
улице. Знаменитости хорошо знакомы, они вместе играют в спектакле "Косметика
врага".
Павла и Мирославу в СМИ тут же назвали парой. Информация о
возможных романтических отношениях звезд отечественных сериалов стала резонансной.
С тех пор в соцсетях Карпович творится настоящий кошмар. Обезумевшие поклонники
Прилучного оскорбляют девушку, желают смерти и грозят расправой.
"Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет!
Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим! Ты ему не пара, ты скелетина
страшная", – это самое безобидное и цензурное сообщение, из тех, которые
фанатки звезды сериала "Мажор" пишут в микроблоге актрисы.
Отметим, что нашлись и те, кто заступается за Карпович.
Подписчики Мирославы напомнили поклонницам Паши, что за угрозы можно получить уголовное
наказание. Артистке советуют на время закрыть комментарии.
Отметим, что звезда сериала "Папины дочки" слухи о переменах
в личной жизни не комментирует. Также не реагирует актриса на ненормальных
пользователей Сети, налетевших на ее аккаунт.
14 Фев 2020 в 12:19 PST
Напомним, в середине июня звезда Павел Прилучный
развелся с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Актеры были в браке девять лет.
Артисты остались друзьями ради сына и дочери.