Звезда сериала Папины дочки Мирослава Карпович получает угрозы от поклонников Павла Прилучного. Актерам приписывают роман.

Звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович получает угрозыот поклонников Павла Прилучного. Актерам приписывают роман.Несколько дней назад звезду сериала "Мажор" Павла Прилучногозаметили в обществе коллеги по цеху Мирославы Карпович. Артисты шли поулице. Знаменитости хорошо знакомы, они вместе играют в спектакле "Косметикаврага".Павла и Мирославу в СМИ тут же назвали парой. Информация овозможных романтических отношениях звезд отечественных сериалов стала резонансной.С тех пор в соцсетях Карпович творится настоящий кошмар. Обезумевшие поклонникиПрилучного оскорбляют девушку, желают смерти и грозят расправой."Мирослава, отвали от Паши Прилучного! Тебе же плохо будет!Счастливой жизни не жди, мы этого не дадим! Ты ему не пара, ты скелетинастрашная", – это самое безобидное и цензурное сообщение, из тех, которыефанатки звезды сериала "Мажор" пишут в микроблоге актрисы.Отметим, что нашлись и те, кто заступается за Карпович.Подписчики Мирославы напомнили поклонницам Паши, что за угрозы можно получить уголовноенаказание. Артистке советуют на время закрыть комментарии.Отметим, что звезда сериала "Папины дочки" слухи о переменахв личной жизни не комментирует. Также не реагирует актриса на ненормальныхпользователей Сети, налетевших на ее аккаунт.14 Фев 2020 в 12:19 PSTНапомним, в середине июня звезда Павел Прилучныйразвелся с коллегой по цеху Агатой Муцениеце. Актеры были в браке девять лет.Артисты остались друзьями ради сына и дочери.