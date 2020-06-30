Звезды сериала Великолепный век поделились снимками с наследницами. Актрисы Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу порадовали поклонников.

Звезды сериала "Великолепный век" поделились снимками снаследницами. Актрисы Мерьем Узерли и Нур Феттахоглу порадовали поклонников.Узерли и Феттахоглу известны благодаря работе в турецкойтеленовелле, повествующей о периоде властвования Сулеймана Великолепного.Артистки исполнили роли наложниц великого правителя – Хюррем-султан и Махидевран-султан.На экране Мерьем и Нур изображали соперниц, однако вреальной жизни артистки отлично ладят. Обе звезды сериала "Великолепный век"воспитывают дочерей.У 36-летней Узерли подрастает наследница Лара.Девочке шесть лет. Артистка не скрывает, что появление наследницы изменилоее жизнь. Забеременев, Узерли решила покинуть Турцию и вернуться в Германию, поближек собственной матери.Тот факт, что девочка растет далеко от отца, звезду "Великолепноговека" не беспокоит. Родитель малышки, турецкий бизнесмен, живет на родине. По словам Мерьем, благодаря Ларе она научилась любить и поняла, что важнее ребенка нет ничего. Рядом с крохойартистка забывает о бедах.В личном микроблоге исполнительница роли Хюррем-султанпоказала идиллию с наследницей. В кадре Мерьем и Лара отдыхают обнявшись.27 Июн 2020 в 5:32 PDTЛюбимого отпрыска в соцсетях продемонстрировала коллега Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу. Артистка опубликовала селфи, на которомзапечатлена с четырехлетней дочерью Элисой Гюзин.ЗвездаНур Феттахоглузамужем запредпринимателем Левентом Везироглу. 39-летняя знаменитость и ее супруг делаютвсе, чтобы их кроха росла в любви и гармонии.27 Июн 2020 в 2:52 PDT14 Май 2020 в 8:30 PDT