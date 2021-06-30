Накануне во Владимире произошла история, у которой мог бы быть другой, трагический, конец.

Накануне во Владимире произошла история, у которой мог бы быть другой, трагический, конец.11-летний мальчик спас мужчину, тонущего в пруду. Как пишут пользователи в группе ВК "Подслушано во Владимире", в пруд на улице Комиссарова упал человек. Находившийся рядом парнишка не растерялся и стал его вытаскивать. Мужчину откачали, оказалось, что он был пьян.Управление МЧС по Владимирской области призывает жителей быть предельно осторожными у воды, не отпускать детей одних на водоемы и не плавать в состоянии алкогольного опьянения.Уже с начала этой недели утонули еще 2 человека. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, 28 июня в пруду поселка Вербовский утонул 26 молодой человек, 29 июня - в реке Дубна около деревни Дубна Александровского района утонул мужчина 1982 года рождения.Всего же с начала сезона погиб на воде 21 человек, в том числе 6 детей.Фото: