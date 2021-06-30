На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июня
лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания новой коронавирусной
инфекцией.
На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июня лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
59 - во Владимире
26 - в Гусь-Хрустальном районе
27 - в Муромском районе
15 - в Ковровском районе
10 - в Александровском районе
10 - в Суздальском районе
9 - в Юрьев-Польском районе
8 - в Петушинском районе
7 - в Вязниковском районе
6 - в Киржачском районе
6 - в Меленковском районе
5 - в Судогодском районе
5 - в Собинском районе
5 - в Камешковском районе
4 - в Селивановском районе
4 - в Кольчугинском районе
3 - в Гороховецком районе
3 - в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 177 случаев заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).