На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июня лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 30 июня лабораторно подтверждено 208 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.59 - во Владимире26 - в Гусь-Хрустальном районе27 - в Муромском районе15 - в Ковровском районе10 - в Александровском районе10 - в Суздальском районе9 - в Юрьев-Польском районе8 - в Петушинском районе7 - в Вязниковском районе6 - в Киржачском районе6 - в Меленковском районе5 - в Судогодском районе5 - в Собинском районе5 - в Камешковском районе4 - в Селивановском районе4 - в Кольчугинском районе3 - в Гороховецком районе3 - в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 36 177 случаев заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).