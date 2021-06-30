Ранее он работал первым заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений в обладминистрации.

С 30 июня «Центр государственной кадастровой оценки Владимирской области» возглавил Андрей Китаев. Его предшественница Елена Волкова уволилась по собственному желанию.Андрей Альбертович родился в Суздале в 1963 году. Окончил Владимирский политехнический институт по специальности «Автомобильные дороги» и Ивановский государственный университет по специальности «Юриспруденция».Он работал первым заместителем главы администрации Суздаля, председателем имущественного комитета в Суздале, первым заместителем директора департамента имущественных и земельных отношений в обладминистрации.Центр занимается кадастровой оценкой объектов недвижимости в регионе.