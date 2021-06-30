Жители шести деревень Суздальского района регулярно остаются без воды. 10 дней подряд деревенский водопровод не работал, от слова «совсем». Не было ни горячей, ни холодной воды. И дело здесь

Жители шести деревень Суздальского района регулярно остаются без воды. 10 дней подряд деревенский водопровод не работал, от слова «совсем». Не было ни горячей, ни холодной воды. И дело здесь не в летних отключениях по графику. По словам местных жителей, во всем виноваты коммунальщики, которые вовремя не отремонтировали скважины. В итоге из четырех в рабочем виде