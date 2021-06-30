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<a href="https://33live.ru/novosti/30-06-2021-avtobus-s-turistami-popal-v-dtp-pod-rostovom.html" target="_blank">Автобус с туристами попал в ДТП под Ростовом</a> - На трассе М-4 Дон в Ростовской области автобус, в котором ехали туристы из Крыма, врезался в грузовик, передает . Сообщается о двух пострадавших. Травмы получили водитель и ..