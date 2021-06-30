С 21 июня она приступила к исполнению обязанностей.

Елену Овчинникову назначили главврачом поликлиники №2 во Владимире. Она приступила к работе с 21 июня.Ранее мы писали, чтоДействующий руководитель «Студенческой» больницы Ольга Бабышина достигла предельного возраста и вынуждена уйти со своего поста.Ранее Елена Овчинникова работала в должности замглавы областного центра, а также замдиректора депздрава. До очередного назначения возглавляла Центр патологии речи и нейрореабилитации.Владимирцам она запомнилась по скандалу, в 2017 году Собинской ЦРБ.Елена Васильевна родилась 14 февраля 1967 года в Ташкенте. В 1990 году окончила Ташкентский ордена Трудового Красного Знамени Государственный медицинский институт, в 1991 – интернатуру по специальности «Терапия». С 1991 по 1994 работала участковым терапевтом в Объединённой поликлинике №7 в Ташкенте.С 1995 по 2000 год работала врачом-терапевтом в поликлинике АО «Автоприбор». С января 2000 по апрель 2005 года и с ноября 2005 по апрель 2011 - заведующая поликлиникой АО «Автоприбор».