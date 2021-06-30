В 2022 году конструкцию усилят.

В Суздале на месте смытого весной моста построили новый пешеходный объект. Средства на возведение конструкции выделили предприниматели. Об этом рассказали наши коллеги изСооружение находится на улице Покровской у Спасо-Евфимиева монастыря.Напомним, что из-за половодья пострадали три моста. Один, у Богоявленской церкви, отремонтировали ещё в апреле. Работы оплатил владелец речного трамвайчика Алексей Полтев.По весне привели в порядок мост возле у Музея деревянного зодчества.Третий, у Спасо-Евфимиева монастыря, из-за отсутствия средств в городском бюджете также оплатили бизнесмены. Деньги выделила некоммерческая организация «Суздальская инициатива», создателями которой являются предприниматели Вадим Дымов, Алексей Поляков, Ермолай Солженицын и Дмитрий Разумов.В 2022 году конструкцию усилят. Планируется, что деньги на эти цели выделят в рамках гранта, выданного банком развития БРИКС.