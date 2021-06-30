Из-за коронавирусных ограничений заседание Владимирского Горсовета провели по видеотрансляции. Депутаты общались друг с другом из разных кабинетов. В начале заседания обсудили ситуацию с

Из-за коронавирусных ограничений заседание Владимирского Горсовета провели по видеотрансляции. Депутаты общались друг с другом из разных кабинетов. В начале заседания обсудили ситуацию с коронавирусом во Владимире. Областной центр держится в лидерах по количеству заболевших в регионе. Николай Толбухин, председатель Владимирского горсовета В адрес депутатов Городского совета поступают многочисленные обращения граждан – жителей города Владимира, которые