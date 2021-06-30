На этой неделе в Москве на площадке Общественной палаты РФ пройдет российский фестиваль локальных культурных брендов. Определятся региональные победители национального конкурса. Участие примет и владимирский архитектор Екатерина Манасова.

На этой неделе в Москве на площадке Общественной палаты РФ пройдет российский фестиваль локальных культурных брендов. Определятся региональные победители национального конкурса. Участие примет и владимирский архитектор Екатерина Манасова.У Ольги Федоровны - греческие корни. Поэтому по-южному тепло встречает неожиданных гостей. 13 лет живет в доме на Княгининской, 3. И, как говорит, радуется. Вот только слышала - ломать его будут. Из минусов - 1 этаж, окна расположены низко. Из плюсов - центр города, есть и вода, и газ. Которым не все соседи могут похвастаться. А в доме 8 семей.Ольга Ионова, жительница дома:- Подъезд там плохой. Я ходила в домоуправление. Говорила, чтобы сделали подъезд там. Падал там даже человек.Съемочная группа "Вестей" и архитектор Екатерина Манасова, что называется, "напросились". Основательница виртуального музея наличников мечтала увидеть этот старинный дом изнутри, посмотреть, что с ним стало, как из дома на одну семью он превратился в восьмиквартирник. Можно ли в нем сегодня жить? Об этом она поделилась в своей группе в соцсетях. Екатерина - настоящий патриот деревянного домостроения. Сохраняет уходящую красоту в своем особом проекте. Создает открытки-раскраски о наличниках. Их уже 13 на сегодня. И самая новая посвящена именно дому на Княгининской-3.Ольга Ионова, жительница дома:- Красиво. Мне это нравится тоже. Нравится, хорошо... Потому что многие люди сносят такие дома. А дома-то, по сути, очень уникальные.Верхний этаж дома привлекает деревянной резьбой. Правда, сохранили ее жители только на одной стороне здания. По словам архивиста Алексея Арескина, он принадлежал мещанам, братьям Двойневским, построен в середине 19 века. Интересно, что мама братьев - Марья Васильевна, первая хозяйка дома - владимирская долгожительница, прожила здесь 106 лет. Как дом выглядел изначально - неизвестно. Узорочная резьба появилась, скорее всего, после пожара в 1896 году. И характерна для крестьянских домов.Екатерина Манасова, архитектор-реставратор, создатель группы "Культурный просвет Владимир":- Полотно доски как бы насквозь пропиливалось. Отсюда и название - пропильная. Этот наличник полностью из пропильной резьбы на вашем доме. Плюс накладные элементы. По низу такие достаточно интересные, нетипичны для других домов Владимира элементы такой геометричной резьбы.Пропильная резьба, в отличие от глухой рельефной, встречается на владимирских домах чаще, замечает Екатерина. Возможно, потому, что она более красивая - узорчатая, кружевная, ее и сохраняли люди. Но какая судьба ждет этот дом конца 19 века? Будет ли он снесен? Что появится на его месте? К сожалению, деревянные дома в городе занимают последнее место в очереди на реконструкцию.Екатерина Манасова, архитектор-реставратор, создательгруппы "Культурный просвет Владимир":- Это не есть хорошо. Город теряет свой уникальный вид. И люди, которые приезжают из других регионов, те же москвичи, - им хочется видеть эту нетронутую историю. И, по-хорошему, ее надо поддерживать.На Княгининской почти каждый дом - отдельная история. И жители по-возможности сохраняют резные элементы русского стиля.Татьяна Мартынова, жительница:- За свой счет, конечно же. Реставрации практически нет. Раньше мы, допустим, писали заявление. А теперь нет. У нас даже ЖЭУ нет. Вся улица без ЖЭУ. Краски лет на 5 хватает. Зачищаем и подкрашиваем опять.Но время беспощадно. И многие наличники, которые Екатерина запечатлела на своих фотографиях всего год назад, уже исчезли безвозвратно. Как на этом полукаменном доме №32.Екатерина Манасова, архитектор-реставратор, создательгруппы "Культурный просвет Владимир":- Потерял свою крышу. Готовится к реконструкции. Может, и к сносу. Но я надеюсь, что этого не произойдет. Надеюсь, домик получит новую обшивку, новые наличники. Держу за это кулачки. Наличники здесь были витиеватые, очень резные, очень красивые. Когда нибудь они тоже появятся на моей раскраске.Вызывает грусть и заброшенное строение напротив - дом конца 19 века, принадлежал Успенскому Княгинину монастырю. Раньше использовался как церковно-приходская школа. Памятник градостроительства и архитектуры регионального значения сегодня в полном запустении. Что тогда говорить о деревянных домах? Сохранить их уникальность помогают хорошо работающие программы, правда, в других регионах. "Дом за рубль" осуществляется при государственной поддержке. Инвестору предоставляются льготные условия аренды здания, на время его ремонта. Яркий пример - Томск. Там, в результате, отреставрированы практически все старинные деревянные дома, которые превратили в прекрасные гостевые, кофейни, хостелы.Екатерина Манасова, архитектор-реставратор, создатель группы "Культурный просвет Владимир":- К сожалению, почему-то в городе Владимире такого не происходит. В том числе и на каменных домах.Дом Купца Васильева реставрируется как раз по такой программе. Но мы видим, что больше года никакой реставрации не происходит. Она почему-то замерла. Что говорить о деревянных домах, если до каменных руки не доходят. До деревянных - тем более.Возможно, во Владимире появятся и энтузиасты, которые воплотят в жизнь проект, рожденный в Самарской области. Фестиваль "Том Сойер Фест", посвященный восстановлению исторической среды, действует уже по всей стране, в том числе и у соседей - москвичей и ивановцев. Под его флагом здания реставрируют волонтеры вместе с профессионалами и возвращают их в городскую среду уже обновленными. Екатерина говорит, что с удовольствием присоединилась бы к этому проекту. А пока готовит новые открытки с наличниками и призывает обычных владимирцев не проходить мимо - хотя бы фотографировать ускользающую красоту.Татьяна Воронцова. Егор Герасимов. "Вести- Владимир"