По состоянию на 30 июня в регионе на воде погиб 21 человек, в том числе 6 детей.

С начала текущей недели ещё два человека утонули во Владимирской области. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказала руководитель пресс-службы МЧС Екатерина Мищенко.«В понедельник, 28 июня, в нижнем пруду на реке Вербовка посёлка Вербовский по словам очевидца утонул человек. Спасатели местного поисково-спасательного отряда достали из воды тело погибшего мужчины 1995 года рождения. Во вторник, 29 июня, в реке Дубна около деревни Дубна утонул мужчина 1982 года рождения. Труп подняли на поверхность сотрудники местного аварийно-спасательного формирования», - пояснила Екатерина Мищенко.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествий.По состоянию на 30 июня в регионе на воде погиб 21 человек, в том числе 6 детей.Жертв трагедий могло быть больше. Ранее мы сообщали, что во Владимире