Из незаконного оборота полицейские изъяли 34,5 грамма героина.

Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 34 и 36-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали фигурантов в феврале текущего года.В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчин свертки с характерным содержимым. Аналогичные свертки были обнаружены в автомобиле обвиняемых и в тайнике-закладке.Один из фигурантов, увидев полицейских, пытался избавиться от ключей от автомобиля, а также сломал мобильный телефон.Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что в свертках находился героин, общей массой 34,5 грамма.Установлено, что изъятые вещества предназначались для сбыта наркозависим лицам через сеть Интернет.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.