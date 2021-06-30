Из незаконного оборота полицейские изъяли 34,5 грамма героина.
Следователями межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении 34 и 36-летнего местных жителей. Мужчины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).
Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали фигурантов в феврале текущего года.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у мужчин свертки с характерным содержимым. Аналогичные свертки были обнаружены в автомобиле обвиняемых и в тайнике-закладке.
Один из фигурантов, увидев полицейских, пытался избавиться от ключей от автомобиля, а также сломал мобильный телефон.
Проведенная впоследствии экспертиза подтвердила, что в свертках находился героин, общей массой 34,5 грамма.
Установлено, что изъятые вещества предназначались для сбыта наркозависим лицам через сеть Интернет.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в суд для рассмотрения по существу.